По мнению немецкого политолога Александра Рара, Британия, которая вышла из ЕС, смогла вернуться туда и объединить загипнотизированных европейцев против России. Однако европейцы не готовы к резким мерам против Москвы.

Комментируя итоги саммита ЕС по «делу Скрипаля», Александр Рар заявил, что Великобритания создала бессмысленную истерику. Хотя фактически уже не является членом Евросоюза. На саммите ЕС осудил атаку в Солсбери и предложил помощь в расследовании случившегося. Немецкий эксперт не понимает, почему вдруг все страны стали на сторону Англии. В других вопросах они не поддерживают страну. Рар предположил, что, возможно, это была просто демонстрация солидарности «единой Европы» или ЕС не хочет терять Великобританию как союзника в вопросах безопасности Европы.Серьезные меры против РФ европейцы не приняли, ограничившись отзывом представителя ЕС в России для консультаций. Кроме того, с мнением британцев о том, что в атаке виновата Россия, однозначно никто не согласился. По словам Александра Рара, некоторые страны отказались применять какие-либо санкции без четких доказательств. Немецкий эксперт указывает в числе этих стран Грецию, Кипр, Венгрию, Италию, Австрию. Рар предположил, что ситуация застынет на месте до появления объективных анализов, которые проводят в Швейцарии. В одном из швейцарских институтов изучают химический раствор ядовитого вещества.