«Прижать хвосты журналисткам»: Депутат из Татарстана высказался по делу Слуцкого

Секс-скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся с новой силой из-за бойкота СМИ. Депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин высказался по поводу ситуации.

Виктория Озерова

Фатих Сибагатуллин дал комментарии по поводу секс-скандала вокруг Слуцкого и связанного с ним бойкота СМИ. 67-летний парламентарий из Татарстана акцентировал, что много повидал на своем веку и точно знает, что пока женщина не захочет, мужчина к ней приставать не будет. Он отметил, что журналистки сами провоцируют такое отношение своими открытыми нарядами. Депутат высказал свое возмущение по поводу того, что представителей СМИ называют «четвертой властью», он же их считает «слугами». В заключение Фатих Сибагатуллин отметил, что «тех» журналисток и видеть не хочет и посоветовал им «прижать хвосты».Напомним, что накануне думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого. После этого многие СМИ объявили бойкот Госдуме и Слуцкому в частности.