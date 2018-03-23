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Жириновский рассказал о своём уходе из политики

Сегодня, 13:27
Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, выставлявший свою кандидатуру на прошедших президентских выборах в России, поведал подробности своего ухода из мира политики.

Жириновский рассказал о своём уходе из политики

 

В Сеть попал фрагмент из прощальной речи Владимира Жириновского, которую он собирается произнести в 2036 году, когда якобы будет занимать пост Председателя Государственного совета Российской Федерации. В своей речи Жириновский планирует обозначить тот факт, что русский народ всегда являлся государствообразующим, оказывая своё влияние на все территории своей Родины без исключения. Также в своей речи Владимир Вольфович собирается подчеркнуть, что несмотря на величие и успех России, нужно всегда двигаться к новым устремлениям.

В своей прощальной речи Жириновский также собирается указать на своё желание прекратить обман простых российских граждан, которым всегда обещают кисельные берега и сказочную жизнь. Одним из главных положений в своей прощальной речи Жириновский сделал мысль о том, что общество нельзя делить на классы.
Александр Вест
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