Андрей Караулов назвал кампанию против Леонида Слуцкого грязной и заказной

Известный журналист Андрей Караулов призывает не верить в обвинения депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Об этом автор «Момента истины» пишет на сайте argumenti.ru.

Напомним, месяц назад три журналистки либеральных СМИ обвинили председателя комитета Госудаственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли от года до семи лет назад, но о которых журналистки решились объявить лишь накануне выборов президента. В среду комиссия ГД РФ по этике признала Леонида Слуцкого невиновным. По итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба заявил, что «комиссия не находит нарушений поведенческих у коллеги Слуцкого».

Андрей Караулов считает, что у всей этой кампании есть вполне конкретная цель: «Когда это было, было ли вообще и насколько велика вина Слуцкого, даже если бы что-либо подобное происходило, никого не интересовало. Мы получили мощную информационную волну, целью которой явно было – чтобы Слуцкий был под ней погребен и от его репутации не осталось и следа.

Ему инкриминируется некая виртуальная грязь. Но по тому, как она разрослась, можно сделать вывод, что это была тщательно срежиссированная кампания по апробации в России западных методик дискредитации известных политиков, либо деятелей культуры, либо общественных деятелей с помощью технологий харассмента, что в последнее время – после «Вайнштейн-гейта»! – стало обычной практикой на Западе».

При этом журналист подчеркивает, как много Леонид Слуцкий сделал для страны – в начале 2000-х годов, будучи зампредом комитета по международным делам Госдумы Рогозина и заместителем его же в российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Слуцкий более сотни раз выезжал в Чеченскую Республику с докладчиками ПАСЕ.

В 2003 году Слуцкий переиграл лорда Джадда на поправках, в связи с чем он подал в отставку с поста докладчика ПАСЕ по Чеченской Республике, и в кратчайшие сроки все три досье в комиссиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы были закрыты.

В феврале 2014 года Слуцкий с коллегами – Олегом Лебедевым и Михаилом Кротовым – первым поехал в Крым, будучи председателем Комитета по делам СНГ Государственной Думы. Собственно, с этого визита, если хорошо посмотреть историю «Крымской весны», она и началась.

«Слуцкий в 2015 и 2016 годах привозил в Крым делегации французских депутатов и сенаторов, которые доказали всей Европе, что в Крыму вовсе не порабощенное и угнетенное население, а люди, счастливые, что наконец вернулись домой – в состав России. В 2017 году Слуцкий сумел отвезти в Сирию, в том числе на базу Хмеймим, спикера ПАСЕ Педро Аграмунта и несколько десятков депутатов, которые заявили, что политико-дипломатический успех Минобороны России в Сирии огромен, поскольку режим прекращения боевых действий охватил уже на тот момент более 2000 населенных пунктов», – отмечает в своей статье Андрей Караулов.

Напомним, что на минувших выборах президента именно Леонид Слуцкий курировал работу международных наблюдателей, которые высоко оценили уровень проведения и назвали выборы образцовыми.

«Поучиться держать удар у Слуцкого можно кому угодно. Слуцкий за это время получил сотни писем со всей страны в свою поддержку. Ситуация пошла таким образом, что эта заказная кампания рассыпалась. Комиссия по депутатской этике вынесла единогласное решение о поддержке Слуцкого. Леонид Слуцкий месяц держал оборону и, безусловно, победил. Его репутацию, несмотря на мощнейшие усилия либеральных СМИ, подорвать не удалось», – резюмирует Караулов.



