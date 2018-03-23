ВВС Украины обвинили Россию в провокациях у границы страны

«Российская Федерация не прекращает свои провокационные действия с привлечением воздушного контингента», - заявлено в официальном сообщении, размещенном на странице командования ВВС Украины в Facebook.
Также отмечается, что в связи с действиями российских самолетов на Украине было утверждено решение привести все средства ПВО в повышенную боевую готовность.
«Если обнаружена угроза, то определенные силы и средства противовоздушной обороны следует привести в максимальную готовность», - отмечается в публикации.
Стоит напомнить, что Киев нередко обвиняет Москву во всем, чем только возможно, потому обвинения в «провокациях у границ» российским экспертам кажется еще довольно «мягкими».