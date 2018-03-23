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| | ВВС Украины обвинили Россию в провокациях у границы страны

ВВС Украины обвинили Россию в провокациях у границы страны

Сегодня, 11:13
Представители командования Военно-воздушных сил Украины выступили с обвинениями Воздушно-космических сил РФ в действиях, которые официальный Киев трактовал, как «провокационные». Российские истребители, по украинским данным, второй раз за месяц совершают полеты вдоль восточной и южной границ страны.

ВВС Украины обвинили Россию в провокациях у границы страны

 

«Российская Федерация не прекращает свои провокационные действия с привлечением воздушного контингента», - заявлено в официальном сообщении, размещенном на странице командования ВВС Украины в Facebook.

Также отмечается, что в связи с действиями российских самолетов на Украине было утверждено решение привести все средства ПВО в повышенную боевую готовность.

«Если обнаружена угроза, то определенные силы и средства противовоздушной обороны следует привести в максимальную готовность», - отмечается в публикации.

Стоит напомнить, что Киев нередко обвиняет Москву во всем, чем только возможно, потому обвинения в «провокациях у границ» российским экспертам кажется еще довольно «мягкими».
Николай Офицеров
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