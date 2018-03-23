ВВС Украины обвинили Россию в провокациях у границы страны

Представители командования Военно-воздушных сил Украины выступили с обвинениями Воздушно-космических сил РФ в действиях, которые официальный Киев трактовал, как «провокационные». Российские истребители, по украинским данным, второй раз за месяц совершают полеты вдоль восточной и южной границ страны.

Николай Офицеров

», - заявлено в официальном сообщении, размещенном на странице командования ВВС Украины в Facebook.Также отмечается, что в связи с действиями российских самолетов на Украине было утверждено решение привести все средства ПВО в повышенную боевую готовность.», - отмечается в публикации.Стоит напомнить, что Киев нередко обвиняет Москву во всем, чем только возможно, потому обвинения в «провокациях у границ» российским экспертам кажется еще довольно «мягкими».