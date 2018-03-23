Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова

Овдовевшая после смерти своего супруга депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова поведала журналистам имя заказчика его безжалостного убийства, а также рассказала об угрозах, которые всё ещё приходят в её сторону.

Александр Вест

Вследствие огнестрельного ранения в марте прошлого года с жизнью расстался Денис Вороненков. Его вдова Мария уверена, что данное убийство было совершено по заказу её бывшего сожителя Владимира Тюрина. По словам певицы, она всё ещё получает от него угрозы, даже по прошествии столь длительного промежутка времени с момента кончины её супруга. Мария Максакова заявила о наличии у неё неопровержимых доказательств того, что в убийстве замешан именно Тюрин.Также Максакова заверила журналистов, что ранее она никогда не состояла в брачных узах с Владимиром Тюриным, который лишь являлся её сожителем. По словам оперной дивы, она не ожидала столь подлого поведения от отца её первых детей.