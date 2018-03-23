В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет

«Россия в качестве своего основного приоритета выделяет разработку новейших крылатых ракет, которые могли бы представлять опасность для объектов, размещенных на территории Соединенных Штатов», - заявила она в ходе слушаний в комитете сената по делам вооруженных сил.
Главы Северного командования ВС США признают факт того, что предполагаемый запуск крылатых ракет практически невозможно отследить, потому это оружие несет серьезную угрозу для всех американцев.
«У меня вызывают серьезное беспокойство возможности новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или же подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем. Наша система ПВО с ними не справится», - сказала Робинсон.
В своем послании 1 марта Владимир Путин отметил, что готов представить новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Глава государства подчеркивает, что Москва не угрожает никому и не планирует нападения. Эти разработки являются гарантом безопасности страны.