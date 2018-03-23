Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном "Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги
| | В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет

В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет

Сегодня, 10:10
Новейшие крылатые ракеты Российской Федерации могут преодолеть расстояние вплоть до американских берегов. Информацией об этом поделились представители Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон.

В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет

 

«Россия в качестве своего основного приоритета выделяет разработку новейших крылатых ракет, которые могли бы представлять опасность для объектов, размещенных на территории Соединенных Штатов», - заявила она в ходе слушаний в комитете сената по делам вооруженных сил.

Главы Северного командования ВС США признают факт того, что предполагаемый запуск крылатых ракет практически невозможно отследить, потому это оружие несет серьезную угрозу для всех американцев.

«У меня вызывают серьезное беспокойство возможности новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или же подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем. Наша система ПВО с ними не справится», - сказала Робинсон.

В своем послании 1 марта Владимир Путин отметил, что готов представить новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Глава государства подчеркивает, что Москва не угрожает никому и не планирует нападения. Эти разработки являются гарантом безопасности страны.
Николай Офицеров
Новости по теме
Возможностями крылатых ракет России обеспокоены в США
Возможностями крылатых ракет России обеспокоены в США

Главнокомандующий Северного отделения ВС США Лори Робинсон выражает беспокойство касательно возможностей новых крылатых ракет, принадлежащих России. По мнению

Россия испытала бортовые комплексы обороны крылатых ракет
Россия испытала бортовые комплексы обороны крылатых ракет

Бортовые комплексы обороны, устанавливаемые на крылатые ракеты, готовы к серийному производству в России.

Появилось видео летящих над Курдистаном крылатых российских ракет
Появилось видео летящих над Курдистаном крылатых российских ракет

Представителями курдского ополчения «Пешмерга» в их официальном Twitter аккаунте накануне была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент пролета

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости