В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет

Новейшие крылатые ракеты Российской Федерации могут преодолеть расстояние вплоть до американских берегов. Информацией об этом поделились представители Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон.

Николай Офицеров

», - заявила она в ходе слушаний в комитете сената по делам вооруженных сил.Главы Северного командования ВС США признают факт того, что предполагаемый запуск крылатых ракет практически невозможно отследить, потому это оружие несет серьезную угрозу для всех американцев.», - сказала Робинсон.В своем послании 1 марта Владимир Путин отметил, что готов представить новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Глава государства подчеркивает, что Москва не угрожает никому и не планирует нападения. Эти разработки являются гарантом безопасности страны.