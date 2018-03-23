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| | ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном

ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном

Сегодня, 08:34
23 марта на вечернем заседании в Брюсселе после долгих дебатов лидеры стран ЕС решили солидаризоваться с Великобританией и отозвали своего посла из Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил компетентный источник.

ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном

 

Решение лидеров стран ЕС поддержать Лондон было принято в ходе жарких споров и далось не просто. Представители Италии, Кипра, Греции и Словакии выступили против радикальных мер лобового дипломатического давления. Однако нашумевшая история отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отодвинула на более поздний срок другие серьезные проблемы Европейского Союза.

Для того, чтобы отозвать посла из России, нужно совершить ряд технических процедур, предусмотренных протоколом. Тем не менее, некоторые страны ЕС уже рассматривают вариант отзыва своих дипломатов из РФ и высылку российских сотрудников посольств.

Масштабный конфликт в дипломатии – маркер надвигающихся противоречий внешнеполитической деятельности стран ЕС. Не все государства готовы рвать общение на уровне посольств с Российской Федерацией. Более половины представителей стран ЕС сказали о своем нежелании отзывать своих дипломатов из РФ.
Сергей Денисов
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