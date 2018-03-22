Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Порошенко после задержания Савченко заявил о «разоблачении российской спецоперации»

Порошенко после задержания Савченко заявил о «разоблачении российской спецоперации»

Сегодня, 20:05
Президент Украины Петр Порошенко вздохнул свободно и поблагодарил Генеральную прокуратуру, СБУ и всех военнослужащих ВСУ, которые не поддались на провокацию за задержание депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Об этом гарант Конституции и Верховный главнокомандующий написал на своей страничке Facebook.

Порошенко после задержания Савченко заявил о «разоблачении российской спецоперации»

 

Бывшей летчице предъявлено обвинение в подготовке террористических актов и физического устранения высших должностных лиц украинского государства. Парламентарии накануне проголосовали за снятие с Героя Украины депутатской неприкосновенности, и она была арестована.

Следователи всех силовых структур убеждены, что спецоперацию по военному перевороту и физическому устранению представителей высших эшелонов власти планировали и разрабатывали в Кремле. И только благодаря группе офицеров ВСУ, не поддавшихся на провокацию, террористка была изобличена и изолирована. На данный момент следствие продолжается, отрабатываются все версии подготовки антигосударственной деятельности и совершения военного переворота в стране.
Сергей Денисов
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