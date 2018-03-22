Порошенко после задержания Савченко заявил о «разоблачении российской спецоперации»

Президент Украины Петр Порошенко вздохнул свободно и поблагодарил Генеральную прокуратуру, СБУ и всех военнослужащих ВСУ, которые не поддались на провокацию за задержание депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Об этом гарант Конституции и Верховный главнокомандующий написал на своей страничке Facebook.

Сергей Денисов

Бывшей летчице предъявлено обвинение в подготовке террористических актов и физического устранения высших должностных лиц украинского государства. Парламентарии накануне проголосовали за снятие с Героя Украины депутатской неприкосновенности, и она была арестована.Следователи всех силовых структур убеждены, что спецоперацию по военному перевороту и физическому устранению представителей высших эшелонов власти планировали и разрабатывали в Кремле. И только благодаря группе офицеров ВСУ, не поддавшихся на провокацию, террористка была изобличена и изолирована. На данный момент следствие продолжается, отрабатываются все версии подготовки антигосударственной деятельности и совершения военного переворота в стране.