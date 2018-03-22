«Их кумир задержан»: Захарову удивило отсутствие реакции ЕС на задержание Савченко

Мария Захарова дала комментарии по поводу реакции ОБСЕ (БДИПЧ) на задержание Надежды Савченко. Представитель МИД РФ удивилась, что со стороны ЕС, ПАСЕ и СПЧ по данной ситуации вообще никаких заявлений не поступало.

Виктория Озерова

Мария Захарова в личном микроблоге в соцсети Facebook высказалась по поводу задержания украинского депутата Надежды Савченко. Представителя МИД РФ не особо удивило то, что ОБСЕ (БДИПЧ) отказалось давать какие-либо комментарии, в организации хотя бы следят за ситуацией. Поразило Захарову то, что ЕС, ПАСЕ, СПЧ ничего не сказали по поводу задержания «кумира». Она отметила, что главное, чтобы организации не приняли МИД РФ за украинское министерство, и не прислали в российское ведомство очередную ноту протеста. Также Захарова напомнила зарубежным коллегам о придуманном ими хэштеге #freesavchenko.Напомним, что 22 марта Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали прямо в здании украинского парламента.