Депутат Госдумы Кармазина сообщила, что к ней не «домагивались»

Депутат Госдумы Раиса Кармазина, являющаяся членом комиссии по вопросам этики, прокомментировала ситуацию с сексуальными домогательствами, в которых подозревают политического деятеля Леонида Слуцкого. Депутат Кармазина дала самую положительную оценку ему, как человеку, но журналистку РБК обвинила во вранье.
21 марта комиссия по этике, расследуя дело о приставаниях Слуцкого к сотруднице СМИ, не приняла к рассмотрению доказательства от РБК – аудиозапись с того самого интервью. «Поведенческих нарушений» относительно Слуцкого комиссия не обнаружила.
Также Раиса Кармазина рассказала, что за 49 лет работы к ней никто не «домагивался», так как она не давала повода, хоть и была «в сто раз красивее» и «не глупее». Так депутат прокомментировала возможность внесения законопроекта про сексуальные домогательства.