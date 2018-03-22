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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Депутат Госдумы Кармазина сообщила, что к ней не «домагивались»

Депутат Госдумы Кармазина сообщила, что к ней не «домагивались»

Сегодня, 19:38
После громкого скандала с сексуальными домогательствами от депутата Слуцкого, депутат Кармазина рассказала, что за все время работы к ней ни разу не «домагивались». Политик не видит правонарушений в действиях коллеги.

Депутат Госдумы Кармазина сообщила, что к ней не «домагивались»

 

Депутат Госдумы Раиса Кармазина, являющаяся членом комиссии по вопросам этики, прокомментировала ситуацию с сексуальными домогательствами, в которых подозревают политического деятеля Леонида Слуцкого. Депутат Кармазина дала самую положительную оценку ему, как человеку, но журналистку РБК обвинила во вранье.

21 марта комиссия по этике, расследуя дело о приставаниях Слуцкого к сотруднице СМИ, не приняла к рассмотрению доказательства от РБК – аудиозапись с того самого интервью. «Поведенческих нарушений» относительно Слуцкого комиссия не обнаружила.

Также Раиса Кармазина рассказала, что за 49 лет работы к ней никто не «домагивался», так как она не давала повода, хоть и была «в сто раз красивее» и «не глупее». Так депутат прокомментировала возможность внесения законопроекта про сексуальные домогательства.
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