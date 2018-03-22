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| | Павел Грудинин готов лишиться собственных усов

Павел Грудинин готов лишиться собственных усов

Сегодня, 19:33
Павел Грудинин, один из претендентов на президентский пост на прошедших выборах, намерен сбрить усы. По данным источников, предприниматель побреется 23 марта.

Павел Грудинин готов лишиться собственных усов

 

Как известно, Павел Грудинин пообещал известному блогеру Юрию Дудю, что сбреет усы, если на выборах президента за него проголосуют меньше 15%. В случае, если за политика отдадут свой голос больше 15%, журналисту придется побриться налысо. Пари было заключено в феврале текущего года, во время эфира «вДудь».

Кандидат от Коммунистической партии набрал 11,7%,а, значит, должен усы свои теперь сбрить. Однако, предприниматель решил повременить с выполнением обещания.

Он выдвинул новое условие: если Юрий Дудь публично признает минувшие выборы честными, то усы Грудинин точно сбреет. Об этом «усатый» депутат заявил во время пресс-конференции, которая состоялась 19 марта.
Татьяна Преображенская
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