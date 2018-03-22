Павел Грудинин готов лишиться собственных усов

Как известно, Павел Грудинин пообещал известному блогеру Юрию Дудю, что сбреет усы, если на выборах президента за него проголосуют меньше 15%. В случае, если за политика отдадут свой голос больше 15%, журналисту придется побриться налысо. Пари было заключено в феврале текущего года, во время эфира «вДудь».
Кандидат от Коммунистической партии набрал 11,7%,а, значит, должен усы свои теперь сбрить. Однако, предприниматель решил повременить с выполнением обещания.
Он выдвинул новое условие: если Юрий Дудь публично признает минувшие выборы честными, то усы Грудинин точно сбреет. Об этом «усатый» депутат заявил во время пресс-конференции, которая состоялась 19 марта.