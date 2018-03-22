Великобритания боится разоблачения своих тайных агентов в России

Спецслужбы Великобритании не на шутку обеспокоены тем, что Кремль может рассекретить британских разведчиков, работающих в РФ под прикрытием. Такую информацию на своих страницах опубликовало издание The Independent. Местные журналисты уверены, что Москва пойдет на такой шаг из-за обвинений Лондона по делу Скрипаля.

Дарья Светозарова

Отмечается, что британские спецслужбы встревожились, едва узнали имена 23 британских дипломатов, которых Кремль «приговорил» к высылке в ответ на аналогичные действия Лондона. Как выяснилось среди выдворенных дипработников были и сотрудники секретной разведывательной службы MI6.В Соединенном Королевстве уверены, что такие действия России следовало бы считать нарушение стандартного протокола, в соответствии с которым имена разведчиков нельзя разглашать, в том числе и для того, чтобы уберечь их от террористических атак. В то же время авторы статьи пишут, что некоторые люди в администрации российского президента считают действия правительства Великобритании проявлением агрессии и провокацией и выступают за жесткий ответ. Также в материале подчеркивается, что британцы не намерены обнародовать поименный список выдворенных российских дипломатов.Обострения в британо-российских отношениях начались после того, как экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери в Великобритании. Едва выяснилось, что экс-разведчик и его наследница отравились нервно-паралитическим ядом «Новичок», Лондон тут же обвинил в этом Москву. Позицию Соединенного Королевства поддержали и другие западные державы, однако Россия называет обвинения голословными и требует допуска к расследованию.