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| | Еще на двух участках в Москве отменили результаты выборов

Еще на двух участках в Москве отменили результаты выборов

Сегодня, 19:33
На двух участках, расположенных в Москве, официально отменены существующие результаты голосования москвичей, которые могли сделать свой выбор 18 марта этого года. Известно, что на трех столичных участках результаты отменили из-за судебных решений, а также из-за расхождения данных в документах.

Еще на двух участках в Москве отменили результаты выборов

 

Стало известно, что для трех участков, которые располагаются в Москве, было принято решение об отмене предъявленных результатов президентских выборов 2018 года. В одном из случаев решение об аннулировании результатов принято в связи с расхождением данных оригинала и с итоговой копией избирательного протокола. В еще двух случаях причиной отмены результатов выборов стали судебные решения.

По сообщению главы Общественного штаба по вопросам наблюдения за выборами, из 3 600 столичных избирательных участков только на троих признали результаты голосования недействительными.

18 марта по всех территории России состоялись выборы президента РФ, во время которых явка московских избирателей составляла около 60%. В столице Российско Федерации Владимир Путин набрал почти 71% голосов избирателей. В настоящий момент известно, что Путин набрал 76,69% голосов по всей России.
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