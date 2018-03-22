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| | Оппозиционер и депутат Яшин сдал свою бабушку в дом престарелых

Оппозиционер и депутат Яшин сдал свою бабушку в дом престарелых

Сегодня, 19:17
Известный оппозиционер и муниципальный депутат Илья Яшин отвез свою 84-летнюю бабушку в Красногорский дом престарелых, чтобы беспрепятственно пользоваться ее московской квартирой. Эта информация от соседей пожилой женщины стала известна журналистам, которые продолжили собирать материал этой истории.

Оппозиционер и депутат Яшин сдал свою бабушку в дом престарелых

 

Красногорская богадельня – частное заведение. Здесь обитают 21 человек. Условия проживания очень тяжелые. В комнатах старики ютятся по четыре человека. Удобства – «справа по коридору» и набор развлечений – телевизор и книги. Кормят тоже плохо. У бабушки депутата сломана нога в двух местах. Она лежачая и вывезти ее на прогулку некому. Своего внука Илью она последний раз видела, когда отписывала ему квартиру. Больше он к ней не приезжал.

Старушка оставила Яшину двухкомнатную квартиру в Северном Тушино, ориентировочная стоимость которой примерно 7-8 миллионов рублей. Бабушка не жалуется на жизнь и хочет, чтобы ее внук был счастлив в этой жизни.
Сергей Денисов
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