Оппозиционер и депутат Яшин сдал свою бабушку в дом престарелых

Известный оппозиционер и муниципальный депутат Илья Яшин отвез свою 84-летнюю бабушку в Красногорский дом престарелых, чтобы беспрепятственно пользоваться ее московской квартирой. Эта информация от соседей пожилой женщины стала известна журналистам, которые продолжили собирать материал этой истории.

Сергей Денисов

Красногорская богадельня – частное заведение. Здесь обитают 21 человек. Условия проживания очень тяжелые. В комнатах старики ютятся по четыре человека. Удобства – «справа по коридору» и набор развлечений – телевизор и книги. Кормят тоже плохо. У бабушки депутата сломана нога в двух местах. Она лежачая и вывезти ее на прогулку некому. Своего внука Илью она последний раз видела, когда отписывала ему квартиру. Больше он к ней не приезжал.Старушка оставила Яшину двухкомнатную квартиру в Северном Тушино, ориентировочная стоимость которой примерно 7-8 миллионов рублей. Бабушка не жалуется на жизнь и хочет, чтобы ее внук был счастлив в этой жизни.