В Сеть выложили видео задержания Савченко в стенах Верховной Рады

В Сети появилось видео задержания Героя Украины, депутата Надежды Савченко в стенах Верховной Рады. Накануне коллеги обвиняемой сняли с нее неприкосновенность. Савченко восприняла недоброжелательность депутатов с улыбкой на лице.

Домбровский Сергей

В здании парламента Украины, подозреваемой долго зачитывали статьи уголовного кодекса, которые она якобы нарушила. Савченко спокойно отреагировала на обвинения. Она вышла к своей матери и посоветовала ей не переживать, ехать домой и не реагировать на критику. Савченко официально вручили памятку с ее правами и обязанностями. Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал расправиться с депутатом.Надежду Савченко обвиняют в попытке организовать теракт, расположить огнеметы по берегам Днепра и расстрелять Верховную Раду во главе с Петром Порошенко и всех государственных деятелей. Политологи нашли столько нестыковок в словах следователей, что уверены, подобный сюжет не приняли бы даже режиссеры юмористического фильма, поскольку слишком неправдоподобно все выглядит.