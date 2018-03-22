Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | В Сеть выложили видео задержания Савченко в стенах Верховной Рады

В Сеть выложили видео задержания Савченко в стенах Верховной Рады

Сегодня, 19:27
В Сети появилось видео задержания Героя Украины, депутата Надежды Савченко в стенах Верховной Рады. Накануне коллеги обвиняемой сняли с нее неприкосновенность. Савченко восприняла недоброжелательность депутатов с улыбкой на лице.

В Сеть выложили видео задержания Савченко в стенах Верховной Рады

 

В здании парламента Украины, подозреваемой долго зачитывали статьи уголовного кодекса, которые она якобы нарушила. Савченко спокойно отреагировала на обвинения. Она вышла к своей матери и посоветовала ей не переживать, ехать домой и не реагировать на критику. Савченко официально вручили памятку с ее правами и обязанностями. Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал расправиться с депутатом.


Надежду Савченко обвиняют в попытке организовать теракт, расположить огнеметы по берегам Днепра и расстрелять Верховную Раду во главе с Петром Порошенко и всех государственных деятелей. Политологи нашли столько нестыковок в словах следователей, что уверены, подобный сюжет не приняли бы даже режиссеры юмористического фильма, поскольку слишком неправдоподобно все выглядит.
Домбровский Сергей
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