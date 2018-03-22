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От Редактора

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| | Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах

Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах

Сегодня, 18:59
Ренат Давлетгильдеев заявил, что в начале своей карьеры подвергся сексуальному домогательству со стороны Владимира Жириновского. Журналист уверяет, что его партия состоит из геев.

Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах

 

Ведущий «Дождя» заявил о домогательствах на своей странице в Facebook. Из истории становится известно, что случай произошёл во время конкурса «Мисс Россия». Во время интервью, которое давал Ренату Жириновский, политик нагло лапал молодого интервьюера за «пятую точку». Отпор Давлетгильдеев тогда дать не решился, поскольку считал себя тем, кто должен «в рот заглядывать» политику любого ранга. После того злосчастного интервью молодого человека попытались «засунуть» в машину и отвести в сауну, где собирался провести корпоратив сам Владимир Жириновский. Но молодому Давлетгильдееву удалось вырваться.

 

О таких машинах ЛДПР, забитых парнями, говорят и другие очевидцы. Кроме того, Жириновский неоднократно становился темой обсуждения в разговорах на гомосексуальную тематику. В интервью Юрию Дудю Жириновский сказал, что в ЛДПР геев нет, но если они там и окажутся, то сам политик слова поперёк не скажет – «это выбор человека». К этому сделал отсылку и Давлетгильдеев, отметив, что скандал со Слуцким нужен был Жириновскому, чтобы показать, что в его партии есть хотя бы один гетеросексуал.
Елизавета Трюфель
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