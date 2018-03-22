Парламент Каталонии выдвинет новую кандидатуру на пост главы региона

Парламентарии Каталонии совершит еще одну попытку утвердить Жорди Туруля - нового главу регионального правительства от партийной коалиции «Вместе за Каталонию» в Срочном порядке. Информацию об этом озвучил председатель автономного парламента Роже Торрен.

Сергей Денисов

Спикер не стал делать тайны из того, что это назначение должно быть сделано срочным образом, потому что против будущего кандидата заведено уголовное дело за сепаратизм и растрату государственных средств в особо крупных размерах. Если начнется следственная процедура и Роже Торрен официально получит уведомление о подозрении, то по закону его кандидатуру уже нельзя будет выдвинуть на должность председателя правительства автономии.Жорди Туруль, Торен и Пучдемон – культовые фигуры и видные личности в движении за независимость автономии. Поэтому Мадридское правительство признало референдум прошлого года незаконным и приняла отдельные нормы, направленные против разжигания национальной розни и нарушения целостности испанского государства.