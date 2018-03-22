Голландцы проголосовали за «Большого брата»

Жители Нидерландов большинством голосов поддержали закон, который предусматривает расширение полномочий спецслужб в стране. «За» новый закон высказались 49% участников плебисцита.

Дарья Светозарова

При этом достаточно всего 30% для того, чтобы начать обсуждать закон «Большого брата» в парламенте. Здесь явная отсылка к роману «1984» Джорджа Оруэлла, где есть фраза «Большой брат следит за тобой». Здесь под «большим братом» следует понимать спецслужбы. Следует отметить, что так его называют противники.В соответствии с новым законом, полномочия спецслужб и военной разведки расширятся настолько, что обычным делом будет слежка за гражданами. Документ дает санкцию на взлом защищенных серверов и передачу сведений зарубежным коллегам. При этом также дозволяется взламывать приватные компьютеры, отслеживать интернет-загрузки и историю.Глава голландского правительства Марк Рютте до начала голосования высказался, что закон жизненно необходим стране в целях безопасности. По его словам, он поможет предупредить теракты. Он подчеркнул, что обстановка в Нидерландах достаточно безопасная, но этот документ сделает ее еще безопаснее.