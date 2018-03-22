Шендерович: Жители Волоколамска сами виновны в отравлении своих детей

По заявлению Шендеровича, жители Волоколамска напрасно пытаются найти виновника отравления детей, поскольку вся ответственность за это лежит на них. Это они выбирали власть, которая сейчас распоряжается жизнями миллионов и сетовать нужно на себя. Ранее жители Балашихи обратились к главе России Владимиру Путину с жалобой на неприятный запах, исходящий от полигона «Кучино». Президент внимательно выслушал недовольный народ и решил проблему. Мусор перестали вывозить на эту территорию, но зато свалка появилась в Волоколамске.
Сейчас в Подмосковье становится тяжело дышать, но пожаловаться некому, поскольку губернатора назначил Путин. Если люди захотят обратиться за помощью к другим управленцам, то их ожидает разочарование, поскольку все они занимают пост стараниями единственного благодетеля. Можно привлечь к этому делу Генерального прокурора Юрия Чайку, но рассчитывать на его поддержку тоже не стоит. По словам Шандеровича, жители Волокаламска виноваты в том, что 18 марта самостоятельно в очередной раз проголосовали за Путина и выбрали политический курс страны на ближайшие несколько лет.