Надежду Савченко задержали в Верховной Раде из-за подозрения в терракте

После того как большинство депутатов Украины проголосовали за решение о снятии депутатской неприкосновенности, нардепа Надежду Савченко задержали сотрудники полиции. Арест произведен в связи с подозрением подготовки Савченко терракта.

Депутаты Верховной Рады Украины путем голосования приняли решение лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. В связи с этим было произведено ее задержание сотрудниками полиции. Савченко предъявлено обвинение в подготовке террористского акта, но сама обвиняемая считает это провокацией со стороны действующей власти для того, чтобы выставить ее в невыгодном свете и «ликвидировать» с политической арены.Инициатором снятия депутатской неприкосновенности с нардепа Савченко стало соответствующее требование от генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который также просил разрешения осуществить ее задержание и арест. Депутаты согласились с данным требованием единогласно.По словам Луценко, он располагает неопровержимыми доказательствами того, что Савченко вербовала участников будущего терракта в здании парламента. В ходе него с помощью двух гранат собирались уничтожить две парламентские ложи, а минометами обрушить купол Рады, после чего добивать тех, кому удастся пережить нападение.