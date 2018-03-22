Минобороны передало Севастополю 7 гектаров на мысе Хрустальном

Министерство обороны РФ отдало в полное владение Севастополю семь гектаров на мысе Хрустальном для строительства парка. Участок расположен рядом с памятником «Солдату и Матросу».

Домбровский Сергей

Такое заявление сделал руководитель отдела по собственническим делам Рустэм Зайнуллин. От Артбухты до Херсонеса планируется создать парк. С такой просьбой обратился губернатор Севастополя к Министерству обороны РФ. Военное ведомство положительно отреагировало на это и позволило создать парковую зону на указанной территории. Здесь расположена воинская часть и 24 объекта недвижимости, пропускной пункт, склады и прочее.Власть Севастополя продолжает настаивать на необходимости передачи городу других земель в области Артбухты. Пока переговоры находятся в зачаточном состоянии и необходимо проявить настоящий профессионализм в дипломатии для того, чтобы достичь договоренностей в данном вопросе. В Севастополе хотят создать новый парк площадью 49 гектаров. В него войдут монументы защитникам отечества.