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| | Минобороны передало Севастополю 7 гектаров на мысе Хрустальном

Минобороны передало Севастополю 7 гектаров на мысе Хрустальном

Сегодня, 17:33
Министерство обороны РФ отдало в полное владение Севастополю семь гектаров на мысе Хрустальном для строительства парка. Участок расположен рядом с памятником «Солдату и Матросу».

Минобороны передало Севастополю 7 гектаров на мысе Хрустальном

 

Такое заявление сделал руководитель отдела по собственническим делам Рустэм Зайнуллин. От Артбухты до Херсонеса планируется создать парк. С такой просьбой обратился губернатор Севастополя к Министерству обороны РФ. Военное ведомство положительно отреагировало на это и позволило создать парковую зону на указанной территории. Здесь расположена воинская часть и 24 объекта недвижимости, пропускной пункт, склады и прочее.

Власть Севастополя продолжает настаивать на необходимости передачи городу других земель в области Артбухты. Пока переговоры находятся в зачаточном состоянии и необходимо проявить настоящий профессионализм в дипломатии для того, чтобы достичь договоренностей в данном вопросе. В Севастополе хотят создать новый парк площадью 49 гектаров. В него войдут монументы защитникам отечества.
Домбровский Сергей
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