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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

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Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата Госдумы

Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата Госдумы

Сегодня, 17:29
Знаменитый российский телеведущий и шоумен Иван Ургант порадовал многочисленных поклонников его телешоу «Вечерний Ургант», задействовав в рубрике «Ми-ми-ми» миловидного щенка бигля.

Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата Госдумы

 

Рубрика под названием «Ми-ми-ми» пользуется большой популярностью у фанатов шоу Ивана Урганта, так как в ней шоумен совмещает юмор и миловидность многих животных. В очередном выпуске «Вечернего Урганта» Иван вызвал смех у большинства телезрителей, поинтересовавшись у щенка бигля, как все кобели относятся к поведению некоторых депутатов Государственной думы РФ. Стоит отметить, что после вопроса Урганта рубрика закончилась.

 
Таким ловким приёмом Иван Ургант привлёк внимание общественности к скандалу, разгоревшемуся вокруг сексуальных домогательств депутата Леонида Слуцкого, а также воздержался от выражения собственного мнения, которое с большей долей вероятности стало бы причиной нападок в его сторону. Напомним, целых три журналистки обвинили Слуцкого в попытках сексуального домогательства.

Александр Вест
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