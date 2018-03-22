Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата Госдумы

Рубрика под названием «Ми-ми-ми» пользуется большой популярностью у фанатов шоу Ивана Урганта, так как в ней шоумен совмещает юмор и миловидность многих животных. В очередном выпуске «Вечернего Урганта» Иван вызвал смех у большинства телезрителей, поинтересовавшись у щенка бигля, как все кобели относятся к поведению некоторых депутатов Государственной думы РФ. Стоит отметить, что после вопроса Урганта рубрика закончилась.
Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата ГосдумыСегодня, 17:29
Знаменитый шоумен Иван Ургант нашел своих двойников. Существование подобных звезде будет доказано в рамках развлекательного шоу «Вечерний Ургант».
Сегодня своё 39-летие отмечает известный российский телеведущий Иван Ургант. Руководящий состав телеканала «Муз-ТВ» на своей странице в Instagram поздравил
Многочисленные поклонники довольно популярного российского телеведущего и актёра Ивана Урганта были весьма удивлены тому, как изменился образ шоумена,