Урганта заинтересовало, что думают кобели о поведении депутата Госдумы

Знаменитый российский телеведущий и шоумен Иван Ургант порадовал многочисленных поклонников его телешоу «Вечерний Ургант», задействовав в рубрике «Ми-ми-ми» миловидного щенка бигля.

Таким ловким приёмом Иван Ургант привлёк внимание общественности к скандалу, разгоревшемуся вокруг сексуальных домогательств депутата Леонида Слуцкого, а также воздержался от выражения собственного мнения, которое с большей долей вероятности стало бы причиной нападок в его сторону. Напомним, целых три журналистки обвинили Слуцкого в попытках сексуального домогательства.

Александр Вест

Рубрика под названием «Ми-ми-ми» пользуется большой популярностью у фанатов шоу Ивана Урганта, так как в ней шоумен совмещает юмор и миловидность многих животных. В очередном выпуске «Вечернего Урганта» Иван вызвал смех у большинства телезрителей, поинтересовавшись у щенка бигля, как все кобели относятся к поведению некоторых депутатов Государственной думы РФ. Стоит отметить, что после вопроса Урганта рубрика закончилась.