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| | Трамп заявил, что дал бы Байдену тумаков и заставил бы его «умыться слезами»

Трамп заявил, что дал бы Байдену тумаков и заставил бы его «умыться слезами»

Сегодня, 17:12
Глава США Дональд Трамп полностью уверен в своей победе над экс-вице-президентом страны Джо Байденом, случись политикам помериться силами на улице. Об этом лидер американского народа сообщил в микроблоге Twitter.

Трамп заявил, что дал бы Байдену тумаков и заставил бы его «умыться слезами»

 

Так Трамп отреагировал на заявление Байдена, который говорил, что если бы они сейчас учились в школе, то он вывел бы главу США во двор и побил за неуважительное отношение к женщинам. Лидер американского народа не стал терпеть подобное отношение и моментально ответил. По словам Трампа, случись им сразится в честном бою на улице, он бы дал сопернику тумаков и тот бы «умылся слезами». Глава США рекомендует Байдену подбирать выражения и не считать себя «крутым парнем», поскольку это неправда.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов не первый раз критикует Трампа. Ранее Байден советовал лидеру США повзрослеть, поскольку его сознание находится в юношеском состоянии и не желает развиваться. Трамп называет Байдена слабым физически, психически и морально.
Домбровский Сергей
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