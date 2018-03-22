Трамп заявил, что дал бы Байдену тумаков и заставил бы его «умыться слезами»

Глава США Дональд Трамп полностью уверен в своей победе над экс-вице-президентом страны Джо Байденом, случись политикам помериться силами на улице. Об этом лидер американского народа сообщил в микроблоге Twitter.

Домбровский Сергей

Так Трамп отреагировал на заявление Байдена, который говорил, что если бы они сейчас учились в школе, то он вывел бы главу США во двор и побил за неуважительное отношение к женщинам. Лидер американского народа не стал терпеть подобное отношение и моментально ответил. По словам Трампа, случись им сразится в честном бою на улице, он бы дал сопернику тумаков и тот бы «умылся слезами». Глава США рекомендует Байдену подбирать выражения и не считать себя «крутым парнем», поскольку это неправда.Бывший вице-президент Соединенных Штатов не первый раз критикует Трампа. Ранее Байден советовал лидеру США повзрослеть, поскольку его сознание находится в юношеском состоянии и не желает развиваться. Трамп называет Байдена слабым физически, психически и морально.