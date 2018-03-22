Посол РФ в Лондоне: Британия имеет связи с сирийской вооруженной оппозицией

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко выступил с заявлением, что официальный Лондон располагает связями с вооруженными оппозиционерами из Сирии. Россия собирается убедить Британию оказать влияние на сирийские террористические группировки с помощью этих связей.

Посол от Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко выступил с заявлением о том, что у официального Лондона есть определенные связи вооруженными оппозиционерами из Сирии, а те контактируют с террористами. Яковенко сообщил о том, что РФ предпримет попытки убедить власти Британии повлиять на террористические группировки, расположенные на сирийской территории.Российский посол сообщил, что о связях с оппозицией Сирии можно судить по поведению «Белых касок», получающих финансирование из Британии. Они определенно имеют доступ к террористическим группировкам, считает Яковенко. РФ, в свою очередь, пытается применить все доступные ей пути влияния для убеждения британского правительства в необходимости использовать имеющееся влияние на группы террористов.