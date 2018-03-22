Трамп анонсировал новые торговые меры против Китая

«Президент намерен объявить о шагах, которые он решил предпринять, основываясь на расследовании, проведенном представителем США на торговых переговорах в отношении действий со стороны китайских властей, которые приводят к тотальному дисбалансу рынка», - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
Также он отметил, что в администрации президента рассмотрели ряд случаев краж американских технологий и интеллектуальной собственности, в которых Соединенные Штаты подозревают именно Китай.
В понедельник американские СМИ сообщили, ссылаясь на свои источники в Белом доме, что Трамп намерен утвердить торговые пошлины на ряд китайских товаров в размере не менее 60 млрд долларов.
Соответствующие меры коснутся сотен наименований продукции из КНР, для производства которых, как считают в Вашингтоне, Пекин похищал интеллектуальную собственность американских компаний.
Министерство коммерции КНР, в свою очередь, напоминает, что китайская сторона уже не единожды выступала против данных протекционистских мер и намерена защищать свои права и интересы в экономическом поле.