Трамп анонсировал новые торговые меры против Китая

Президент США Дональд Трамп уже сегодня должен анонсировать новые пошлины на импортируемые из Китая товары. Вашингтон таким образом намерен ответить на торговую политику Пекина, которую Дональд Трамп неоднократно называл «несправедливой».

Николай Офицеров

», - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.Также он отметил, что в администрации президента рассмотрели ряд случаев краж американских технологий и интеллектуальной собственности, в которых Соединенные Штаты подозревают именно Китай.В понедельник американские СМИ сообщили, ссылаясь на свои источники в Белом доме, что Трамп намерен утвердить торговые пошлины на ряд китайских товаров в размере не менее 60 млрд долларов.Соответствующие меры коснутся сотен наименований продукции из КНР, для производства которых, как считают в Вашингтоне, Пекин похищал интеллектуальную собственность американских компаний.Министерство коммерции КНР, в свою очередь, напоминает, что китайская сторона уже не единожды выступала против данных протекционистских мер и намерена защищать свои права и интересы в экономическом поле.