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| | Володин назвал заявление Джонса хамским

Володин назвал заявление Джонса хамским

Сегодня, 16:24
Борис Джонсон на совещании парламентского комитета согласился с прозвучавшим мнением, что есть прямая аналогия между Чемпионатом мира по футболу в РФ 2018 года с олимпийскими играми 1936 в нацисткой Германии. Это высказывание стало известно журналистам, и было растиражировано английскими СМИ.

Володин назвал заявление Джонса хамским

 

Министр иностранных дел от себя добавил, что Германия, в свое время, получила политическое преимущество от Олимпиады, а теперь и Россия тоже получит политические преференции. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал высказывание министра хамским по отношению к суверенной стране. Он добавил, что люди, занимающие такие высокие должности, обязаны скрупулезно следить за своими словами.

Володин полагает, что провокационное высказывание Бориса Джонса отражает общую неустойчивость британской элиты и правительства Терезы Мэй, в частности, потому что оскорбительными высказываниями они пытаются поднять авторитет у народа.
Сергей Денисов
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