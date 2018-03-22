Володин назвал заявление Джонса хамским

Борис Джонсон на совещании парламентского комитета согласился с прозвучавшим мнением, что есть прямая аналогия между Чемпионатом мира по футболу в РФ 2018 года с олимпийскими играми 1936 в нацисткой Германии. Это высказывание стало известно журналистам, и было растиражировано английскими СМИ.

Сергей Денисов

Министр иностранных дел от себя добавил, что Германия, в свое время, получила политическое преимущество от Олимпиады, а теперь и Россия тоже получит политические преференции. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал высказывание министра хамским по отношению к суверенной стране. Он добавил, что люди, занимающие такие высокие должности, обязаны скрупулезно следить за своими словами.Володин полагает, что провокационное высказывание Бориса Джонса отражает общую неустойчивость британской элиты и правительства Терезы Мэй, в частности, потому что оскорбительными высказываниями они пытаются поднять авторитет у народа.