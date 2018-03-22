Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Власти Финляндии заявили о собственной готовности организовать встречу лидеров двух стран – России и США. Прежде Трамп говорил, что встреча с Путиным может состояться «в недалеком будущем».

Власти Финляндии рассказали, что не против провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, хоть данный вопрос и не является первостепенным. Прежде и сам президент США сообщал, что в ближайшем будущем существует вероятность проведения встречи с российским президентом.Как сообщалось в СМИ, советники Дональда Трампа не поддерживали инициативу президента в скором времени провести двустороннюю встречу с Путиным. Кроме того, они рекомендовали не поздравлять его с победой на выборах 2018 года. Однако, президент США все же позвонил российскому президенту и передал свои поздравления. В ходе беседы, лидеры поднимали вопросы об ограничении гонки вооружений и обеспечении безопасности относительного международного терроризма.Также о готовности к проведению встречи между РФ и США на своей территории сообщила Сербия.