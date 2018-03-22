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| | Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Сегодня, 16:22
Власти Финляндии заявили о собственной готовности организовать встречу лидеров двух стран – России и США. Прежде Трамп говорил, что встреча с Путиным может состояться «в недалеком будущем».

Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

 

Власти Финляндии рассказали, что не против провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, хоть данный вопрос и не является первостепенным. Прежде и сам президент США сообщал, что в ближайшем будущем существует вероятность проведения встречи с российским президентом.

Как сообщалось в СМИ, советники Дональда Трампа не поддерживали инициативу президента в скором времени провести двустороннюю встречу с Путиным. Кроме того, они рекомендовали не поздравлять его с победой на выборах 2018 года. Однако, президент США все же позвонил российскому президенту и передал свои поздравления. В ходе беседы, лидеры поднимали вопросы об ограничении гонки вооружений и обеспечении безопасности относительного международного терроризма.

Также о готовности к проведению встречи между РФ и США на своей территории сообщила Сербия.
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