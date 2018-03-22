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| | Минобороны объявило лидеров названий для нового оружия

Минобороны объявило лидеров названий для нового оружия

Сегодня, 16:01
Сегодня в 20:00 новые виды вооружения РФ обретут наименования, а пока Минобороны обнародовало список лидеров голосования. Сделать выбор можно на веб-портале оборонного ведомства.

Минобороны объявило лидеров названий для нового оружия

 

Более семи миллионов россиян уже проголосовали за названия для новых видов оружия РФ. Конкурс был открыт девять дней назад, победители определятся 22 марта в 20:00. Сегодня Минобороны проинформировало о лидерах голосования. Боевой лазерный комплекс россияне предполагаю назвать «Василиск», «Пересвет» или «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой может обрести наименование «Сюрприз», «Пальмира» или «Буревестник». Среди вариантов, предложенных для подводного беспилотника, лидируют «Посейдон», «Аврора» и «Прибой».

Напомним, что новые виды вооружения были представлены Владимиром Путиным 1 марта. После презентации президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обеспокоены выходом нового оружия России.
Виктория Озерова
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