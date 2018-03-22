Минобороны объявило лидеров названий для нового оружия

Сегодня в 20:00 новые виды вооружения РФ обретут наименования, а пока Минобороны обнародовало список лидеров голосования. Сделать выбор можно на веб-портале оборонного ведомства.

Виктория Озерова

Более семи миллионов россиян уже проголосовали за названия для новых видов оружия РФ. Конкурс был открыт девять дней назад, победители определятся 22 марта в 20:00. Сегодня Минобороны проинформировало о лидерах голосования. Боевой лазерный комплекс россияне предполагаю назвать «Василиск», «Пересвет» или «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой может обрести наименование «Сюрприз», «Пальмира» или «Буревестник». Среди вариантов, предложенных для подводного беспилотника, лидируют «Посейдон», «Аврора» и «Прибой».Напомним, что новые виды вооружения были представлены Владимиром Путиным 1 марта. После презентации президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обеспокоены выходом нового оружия России.