Титов: Российским бизнесменам в Лондоне угрожают из-за «дела Скрипаля»

Титов в начале февраля объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в других странах, но хотели бы вернуться в Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что список поступил и Путин уже поручил администрации приступить к его рассмотрению. Он будет прорабатываться в ходе различных консультаций с силовыми структурами.
«Появляются новые люди из Лондона, которые просят у нас защиты. Ситуация, к сожалению, по отношению к этим людям, которые в британской столице, обостряется. К примеру, обратился Морозов, что был в нашем списке. Он постоянно получает звонки. Он не может понимать от правительственных структур или нет», - заявил Титов.
По словам Титова, Валерию Морозову поступают угрозы также и на электронную почту, якобы он следующий в списке ликвидируемых лиц после Глушкова и Скрипаля. Сам Морозов, добавил омбудсмен-бизнесмен, считает, что письма поступают от некоего криминального авторитета.