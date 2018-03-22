Титов: Российским бизнесменам в Лондоне угрожают из-за «дела Скрипаля»

Предприниматели из России, которые вынуждены скрываться в Британии из-за давления на родине, сталкиваются с различного рода давлением из-за так называемого «дела Скрипаля», о чем рассказал журналистам накануне бизнесмен Борис Титов.

Николай Офицеров

Титов в начале февраля объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в других странах, но хотели бы вернуться в Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что список поступил и Путин уже поручил администрации приступить к его рассмотрению. Он будет прорабатываться в ходе различных консультаций с силовыми структурами.», - заявил Титов.По словам Титова, Валерию Морозову поступают угрозы также и на электронную почту, якобы он следующий в списке ликвидируемых лиц после Глушкова и Скрипаля. Сам Морозов, добавил омбудсмен-бизнесмен, считает, что письма поступают от некоего криминального авторитета.