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| | Президент Финляндии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент Финляндии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Сегодня, 15:27
Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на очередных президентских выборах в Российской Федерации. Информацию об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Финляндии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

 

Звонок и разговор произошел по инициативе финской стороны и в ходе беседы был затронут инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава финского государства выразил уверенность, что для выяснения всех обстоятельств происшедшего необходимо, чтобы Россия приняла самое непосредственное участие в расследовании инцидента.

Были также затронуты вопросы региональной безопасности, развития коммуникаций и стабильности в Северной Европе. Владимир Путин передал коллеге информацию о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и договоренности с ним «продолжать контакты».
Сергей Денисов
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