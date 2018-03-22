Президент Финляндии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на очередных президентских выборах в Российской Федерации. Информацию об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Денисов

Звонок и разговор произошел по инициативе финской стороны и в ходе беседы был затронут инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава финского государства выразил уверенность, что для выяснения всех обстоятельств происшедшего необходимо, чтобы Россия приняла самое непосредственное участие в расследовании инцидента.Были также затронуты вопросы региональной безопасности, развития коммуникаций и стабильности в Северной Европе. Владимир Путин передал коллеге информацию о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и договоренности с ним «продолжать контакты».