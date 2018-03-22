СМИ: Британия намерена убедить ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует доказать странам ЕС необходимость усиления давления на РФ и отсылки российских дипломатов. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

Виктория Озерова

Власти Великобритании продолжают политику недоверия и давления по отношению к Российской Федерации в связи с «делом Скрипаля». СМИ выяснили, что далее Тереза Мэй намерена склонить страны ЕС к мысли, что Россия представляет собой угрозу и является стратегическим врагом, и всем странам просто необходимо усилить прессинг. Глава правительства Великобритании собирается убедить представителей ЕС в том, что страны должны выслать участников российской дипмиссии. По данным издания Bloomberg, эти идеи Тереза Мэй собирается представить уже сегодня вечером на встрече с представителями Евросоюза.Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Обвинения в отравлении Британия выдвинула РФ.