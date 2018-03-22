Пайкину перекрывают доступ к бюджету Ленобласти, и он может взяться за Брянск

В воскресенье, 18 марта, жители Брянска определились с наиболее значимыми направлениями в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании принял участие и региональный депутат Борис Пайкин, неоднократно подвергавшийся критике со стороны горожан за равнодушие к судьбе доверенной ему области. Участие Пайкина в выборе приоритетных направлений для благоустройства Брянска многие расценили как очередную попытку имитации активной деятельности, поскольку никаких реальных результатов работы «народного избранника» до сих пор не было представлено. На этом фоне особый интерес представляет повышенная заинтересованность депутата в проектах другой области.

Ранее, по результатам исследования ЦПТ, Борис Пайкин был назван «малоэффективным депутатом», поскольку он не спешит с развитием региона. Однако при этом депутат отвечает минимум за два социально значимых проекта в Ленинградской области. Последний факт на первый взгляд вызывает недоумение, однако, если просмотреть свежие данные о доверенных Пайкину проектах, то причины интереса брянского народного избранника к ним становятся предельно ясны.

Вчера в комитете по ЖКХ правительства Ленобласти прошло совещание, где обсуждалось решение проблемы, связанной со срывом сроков исполнения крупнейшего в регионе концессионного соглашения на ремонтные работы системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод». Согласно информации СМИ, именно Пайкин является основателем компании, отвечающей за проект.

Здесь следует обратить внимание на целый ряд странностей, связанных с реконструкцией водовода. Во-первых, по данным СМИ, компания Пайкина, заключившая концессионное соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, являлась единственным участником конкурса на получение проекта. Во-вторых, несмотря на отсутствие реальных результатов реконструкции водовода, уже произошло повышение тарифов. То есть, фактически Борис Пайкин получает прибыль, но ничего не делает. Правительство Ленинградской области может лично заняться регулировкой тарифного плана и даже лишить компанию брянского депутата концессии.

Другой крупный проект в регионе, с которым также связан Борис Пайкин – утилизация твердых бытовых отходов. Прошедший вначале года конкурс на «звание» регионального оператора выиграл «Завод МПБО-2», который, согласно информации некоторых источников, имеет прямое отношение к брянскому депутату. Как и в случае с водоводом, «мусорный» конкурс многие назвали фиктивным. Более того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас уже занимается расследованием возможных нарушений, которые были совершены во время проведения конкурса. На данный момент соглашение Смольного с «Заводом МПБО-2» было приостановлено.

На фоне информации о возможных махинациях со стороны Пайкина ради получения прав на выполнение петербургских проектов появляется закономерный вопрос: зачем вообще депутату все эти соглашения? В этом контексте особый интерес приобретают сообщения о том, что брянский народный избранник имеет несколько «оффшорных» счетов. Здесь можно предположить, что зарубежные счета Пайкин использует для того, чтобы «отмывать» деньги, выведенные из бюджета под прикрытием крупных региональных проектов.

Как бы там ни было, а благоустройство Брянской области, судя по всему, Бориса Романовича не особо интересует. То, что депутат наравне с горожанами поучаствовал в голосовании за приоритетные направления развития, может свидетельствовать о его желании также получить контроль над государственными проектами и в Брянске. Не исключено, что последнее связанно с тем, что Пайкин теряет доступ к питерским проектам. То есть, по сути, депутат вполне мог определяться с тем, откуда будет выводить деньги, когда «кормушка» в Ленобласти захлопнется окончательно.

Сейчас же чиновника, как видно, гораздо сильнее интересуют дорогостоящие договоры с правительством совсем другой области. Однако если судить по ситуации с «МБПО-2», странная активность Пайкина совсем скоро может также заинтересовать правоохранительные органы. И здесь от суда его не спасет и депутатский мандат.