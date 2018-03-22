Песков отозвался о скандале с домогательствами в Госдуме

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отозвался о разразившемся в Государственной думе скандале относительно сексуальных домогательств со стороны депутата Леонида Слуцкого.

Александр Вест

На многочисленные вопросы журналистов о мнении пресс-секретаря насчёт скандала вокруг сексуальных домогательств Слуцкого Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию, так как она не является проблемой президентской администрации. Песков заметил, что решением данного вопроса должна заниматься Государственная дума, а не администрация российского президента. Песков не ответил также и на вопрос относительно осведомлённости Владимира Путина о данной ситуации.Стоит напомнить, ряд российских средств массовой информации официально объявили бойкот политику Леониду Слуцкому, в адрес которого поступили многочисленные обвинения в совершённых им актов сексуального домогательства. Отметим, целых три журналистки обвинили Слуцкого в откровенных домогательствах.