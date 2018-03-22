В Заполярье американские субмарины готовятся к боям с Россией

В ходе учений в Заполярье американская субмарина под названием Hartford пробила лёд, всплыв на поверхность. По запланированному сценарию, американские подлодки начали процедуру подготовки к боям с Российской Федерацией.

Александр Вест

Согласно плану учений, разработанному в НАТО, в арктических льдах американские субмарины Connecticut и Hartford будут отрабатывать сценарий противостояния с Россией, как один из возможных вариантов развития событий. В регионе Заполярья лишь Россия является основным конкурентом Североатлантического альянса, в связи с чем американские военные отрабатывают сценарий возможного сражения с Россией.Стоит отметить, что обе американские подлодки оснащены значительным атакующим потенциалом, включая крылатые ракеты. Мировые эксперты не раз замечали, что США до сих пор испытывает проблемы с российскими субмаринами, которые постоянно совершенствуются.