Британский эксперт объяснил, зачем Польше нужен российский газ

По мнению эксперта, пытаться остановить реализацию проекта «Северный поток 2» уже поздно, его можно лишь ненадолго отсрочить. Поэтому усилия стран Восточной и Центральной Европы по блокировке проекта бессмысленны.
Попытки продвижения собственных амбициозных проектов в регионе, среди которых газопровод между Польшей и Данией, также обречены на провал. Экономист считает, что Варшава должна позаботиться о жизнесобности своего газового рынка. Имеется в виду, что на него будут допущены другие игроки.
«Во многих странах Центральной и Восточной Европы конкурентные рынки отсутствуют, ведь доминирующую позицию занимает, как и в Польше, компания, принадлежащая государственному органу. В такой ситуации говорить о конкурентоспособных ценах не приходится», - заявил Стерн.
Как отметил эксперт, пока Польша продолжает считать, что конкурентный рынок представляет угрозу для энергетической безопасности государства, на низкие цены рассчитывать нельзя.