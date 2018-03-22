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| | Британский эксперт объяснил, зачем Польше нужен российский газ

Британский эксперт объяснил, зачем Польше нужен российский газ

Сегодня, 13:25
Польша должна иметь различных поставщиков энергетических ресурсов, среди которых обязательно должна быть Россия, если она хочет осуществлять покупку газа по низким ценам. Сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн предоставил эти сведения в ходе интервью польскому изданию Polityka.

Британский эксперт объяснил, зачем Польше нужен российский газ

 

По мнению эксперта, пытаться остановить реализацию проекта «Северный поток 2» уже поздно, его можно лишь ненадолго отсрочить. Поэтому усилия стран Восточной и Центральной Европы по блокировке проекта бессмысленны.

Попытки продвижения собственных амбициозных проектов в регионе, среди которых газопровод между Польшей и Данией, также обречены на провал. Экономист считает, что Варшава должна позаботиться о жизнесобности своего газового рынка. Имеется в виду, что на него будут допущены другие игроки.

«Во многих странах Центральной и Восточной Европы конкурентные рынки отсутствуют, ведь доминирующую позицию занимает, как и в Польше, компания, принадлежащая государственному органу. В такой ситуации говорить о конкурентоспособных ценах не приходится», - заявил Стерн.

Как отметил эксперт, пока Польша продолжает считать, что конкурентный рынок представляет угрозу для энергетической безопасности государства, на низкие цены рассчитывать нельзя.
Николай Офицеров
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