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| | Оппоблок не захотел участвовать в лишении Савченко неприкосновенности

Оппоблок не захотел участвовать в лишении Савченко неприкосновенности

Сегодня, 13:22
Фракция парламента Украины под названием «Оппозиционный блок» отказалась от поддержки генпрокурора украинского государства Юрия Луценко, который намерен лишить депутата Рады Надежду Савченко неприкосновенности.

Оппоблок не захотел участвовать в лишении Савченко неприкосновенности

 

Украинский политик Юрий Бойко, являющийся лидером фракции «Оппозиционный блок», поведал о том, что попытка лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности лишь очередная уловка правительства, которая должна отвлечь общественность от решения важнейших социальных проблем. Журналистам Бойко рассказал о том, что его фракция не намерена поддерживать представление Юрия Луценко, который настоял на срочном аресте Савченко и незамедлительном лишении её неприкосновенности.

Украинский прокурор, в свою очередь, заявил о существовании доказательств у следствия, подтверждающих факт подготовки теракта, который Савченко планировала устроить прямо в здании парламента, поэтому её необходимо задержать. Савченко признала, что занималась вывозом оружия с территорий Донбасса, однако, по её словам, она не замышляла нечто подобное, о чём заявил Луценко.
Александр Вест
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