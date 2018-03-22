Оппоблок не захотел участвовать в лишении Савченко неприкосновенности

Фракция парламента Украины под названием «Оппозиционный блок» отказалась от поддержки генпрокурора украинского государства Юрия Луценко, который намерен лишить депутата Рады Надежду Савченко неприкосновенности.

Александр Вест

Украинский политик Юрий Бойко, являющийся лидером фракции «Оппозиционный блок», поведал о том, что попытка лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности лишь очередная уловка правительства, которая должна отвлечь общественность от решения важнейших социальных проблем. Журналистам Бойко рассказал о том, что его фракция не намерена поддерживать представление Юрия Луценко, который настоял на срочном аресте Савченко и незамедлительном лишении её неприкосновенности.Украинский прокурор, в свою очередь, заявил о существовании доказательств у следствия, подтверждающих факт подготовки теракта, который Савченко планировала устроить прямо в здании парламента, поэтому её необходимо задержать. Савченко признала, что занималась вывозом оружия с территорий Донбасса, однако, по её словам, она не замышляла нечто подобное, о чём заявил Луценко.