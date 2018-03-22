Оппоблок не захотел участвовать в лишении Савченко неприкосновенности

Украинский политик Юрий Бойко, являющийся лидером фракции «Оппозиционный блок», поведал о том, что попытка лишения Надежды Савченко депутатской неприкосновенности лишь очередная уловка правительства, которая должна отвлечь общественность от решения важнейших социальных проблем. Журналистам Бойко рассказал о том, что его фракция не намерена поддерживать представление Юрия Луценко, который настоял на срочном аресте Савченко и незамедлительном лишении её неприкосновенности.
Украинский прокурор, в свою очередь, заявил о существовании доказательств у следствия, подтверждающих факт подготовки теракта, который Савченко планировала устроить прямо в здании парламента, поэтому её необходимо задержать. Савченко признала, что занималась вывозом оружия с территорий Донбасса, однако, по её словам, она не замышляла нечто подобное, о чём заявил Луценко.