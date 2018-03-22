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| | Собчак порадовалась бойкоту СМИ против Госдумы

Собчак порадовалась бойкоту СМИ против Госдумы

Сегодня, 13:28
Политик и общественный деятель Ксения Собчак порадовалась бойкоту СМИ против Госдумы. Знаменитость перечислила в Instagram те издания, которые отказались сохранить своих представителей в учреждении, отметив, что оные – большие молодцы. Собчак предложила и остальным СМИ поступить также, подчеркнув, что в таком случае они покажут свою «порядочность».

Собчак порадовалась бойкоту СМИ против Госдумы

 

По мнению политика, власти способны на сокрытие некоторых нелицеприятных моментов для «своих», однако когда речь идёт о «покрытии извращенцев», то это уже предел. Ксения Собчак резко раскритиковала Госдуму, посчитав, что законы там принимаются несколько не соответствующие реалиям, а также нарушается этика. Целью же бойкота СМИ политик назвала отказ от депутатства для Леонида Слуцкого, скандал с участием которого некоторое время назад стал достоянием общественности. Подкрепила свои слова Ксения Собчак снимком с достаточно красноречивым лозунгом.

Впрочем, в Сети её слова большинство восприняли не так, как политик, возможно, ожидала. Некоторые с сарказмом предположили, что Ксения Собчак хочет устроить в Госдуме «Дом-3», потому и призывает всех прогнать. Правда, они выразили сомнение, что у деятеля это получится в рамках данного органа власти.

Другие подчеркнули, что вина не только на политиках, но и на прессе. Они отметили, что журналисты также должны отвечать, приведя пример некоторых популярных шоу, а также описав, что думают о ряде СМИ. Они подчеркнули, что откуда угодно «грязь» литься не должна, а именно это часто происходит.

Третьи поинтересовались, а что же полезного сделала сама Ксения Собчак, если уж решила взяться за такую активную критику и призывы к бойкоту. По мнению таких интернет-пользователей, политик и сама была бы не прочь оказаться в Госдуме, хоть она ей и настолько якобы не нравится. Громкие же речи вызваны желанием «пропиарить» свою партию, раз уж не вышло выиграть выборы президента РФ.

По мнению таких подписчиков, знаменитости стоило бы о ребёнке вспомнить, а не писать лозунги. Они подчеркнули, что в политическом плане у Ксении Собчак может мало что выйти, а вот сына она ещё может воспитать достойным человеком. Тем более, что у общественного деятеля есть некоторые и свои «грешки», потому не ей критиковать нелицеприятные поступки других людей.
Ирина Летинская
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