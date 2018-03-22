Китай придумал ответ на рост пошлин в торговой войне с США

Правительство КНР приготовилось ответить на рост пошлин китайского импорта в США, которые вводит конгресс к дополнительно ранее объявленным стали и алюминию. Об этом сообщают инсайдерские источники в Пекине.

Сергей Денисов

По растиражированной информации, повышение пошлин затронет целый список аграрной продукции: сорго, соя и живое поголовье свиней. Китай является самым крупным импортером этой американской продукции.Однако протекционистские меры в Поднебесной собираются вводить очень осторожно, как говорят эксперты, «лазерным скальпелем». Повышение таможенных тарифов коснется поначалу только корпораций, производственные мощности которых находятся на территории штатов, поддержавших Трампа во время президентских выборов.Однако и здесь для Китая еще не все понятно. Решение будет зависеть от заявлений американского правительства и членов профильных комитетов Конгресса. Такие заявления сыпятся из администрации Дональда Трампа, как из рога изобилия. На днях министр финансов США озвучил в интервью журналистам о возможности некоторых инвестиционных ограничений для отдельных китайских корпораций.