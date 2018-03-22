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| | Китай придумал ответ на рост пошлин в торговой войне с США

Китай придумал ответ на рост пошлин в торговой войне с США

Сегодня, 13:17
Правительство КНР приготовилось ответить на рост пошлин китайского импорта в США, которые вводит конгресс к дополнительно ранее объявленным стали и алюминию. Об этом сообщают инсайдерские источники в Пекине.

Китай придумал ответ на рост пошлин в торговой войне с США

 

По растиражированной информации, повышение пошлин затронет целый список аграрной продукции: сорго, соя и живое поголовье свиней. Китай является самым крупным импортером этой американской продукции.

Однако протекционистские меры в Поднебесной собираются вводить очень осторожно, как говорят эксперты, «лазерным скальпелем». Повышение таможенных тарифов коснется поначалу только корпораций, производственные мощности которых находятся на территории штатов, поддержавших Трампа во время президентских выборов.

Однако и здесь для Китая еще не все понятно. Решение будет зависеть от заявлений американского правительства и членов профильных комитетов Конгресса. Такие заявления сыпятся из администрации Дональда Трампа, как из рога изобилия. На днях министр финансов США озвучил в интервью журналистам о возможности некоторых инвестиционных ограничений для отдельных китайских корпораций.
Сергей Денисов
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