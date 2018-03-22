Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Алена Водонаева учится колдовству у участницы «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий Пассажир снял на телефон летевший рядом с крылом самолета НЛО Папа Римский Франциск пристыдил любителей крестов Исполнитель роли Супермена сбрил самые дорогие усы в истории кино Одна из последних пляшущих медведиц в Непале погибла из-за плохого обращения Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги Гадящему в лифте воронежцу обещают навести смертельную порчу на моче За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником» Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамске не принимает опасных отходов «Харакири» по-новосибирски: Пять человек отравились суши «Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»
| | Российское посольство в Лондоне высмеяло Times из-за статьи о Facebook

Российское посольство в Лондоне высмеяло Times из-за статьи о Facebook

Сегодня, 12:39
Российские дипломаты из посольства РФ, расположенного в Лондоне, высмеяли именитое издание The Times, обвинившее Великобританию во вмешательстве в президентские выборы в США.

Российское посольство в Лондоне высмеяло Times из-за статьи о Facebook

 

Официальные представители российского посольства в сети микроблогов Twitter опубликовали сообщение, в котором сравнили издание The Times с известным персонажем из художественного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Сравнение стало издевкой над британским изданием, так как The Times сравнили с полицейским из киноленты по имени Билл Уиллоуби, который в фильме обвинялся героиней картины в вопиющем бездействии. В опубликованном сообщении российские дипломаты заявили о том, что ранее в статьях британского издания говорилось о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, а оказалось, что виновником являлась Великобритания.

Стоит напомнить, издание The Times опубликовало статью, в которой рассказывается о британской фирме, получившей данные более чем 50 миллионов американских избирателей.
Александр Вест
Новости по теме
Консулов растрогали «переживания» британских СМИ о российских танках
Консулов растрогали «переживания» британских СМИ о российских танках

Дипломаты посольства РФ в Лондоне заметили статью в издании Times, в которой рассказывается о российских танках Т-14 «Армада». Консулы отреагировали на данную

Times заметила «пропаганду Кремля» в фильме Федора Бондарчука
Times заметила «пропаганду Кремля» в фильме Федора Бондарчука

В британской газете Times высказались относительно фильма «Притяжение» российского режиссера Федора Бондарчука. По словам английских журналистов, данная

Посольство России в Великобритании пошутило над знаменитой The Times
Посольство России в Великобритании пошутило над знаменитой The Times

Посольство России в Великобритании пошутило над знаменитой The Times. Иронический комментарий российской дипмиссии заслужил один из заголовков газетной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости