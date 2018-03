Российское посольство в Лондоне высмеяло Times из-за статьи о Facebook

Российские дипломаты из посольства РФ, расположенного в Лондоне, высмеяли именитое издание The Times, обвинившее Великобританию во вмешательстве в президентские выборы в США.

Александр Вест

Официальные представители российского посольства в сети микроблогов Twitter опубликовали сообщение, в котором сравнили издание The Times с известным персонажем из художественного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Сравнение стало издевкой над британским изданием, так как The Times сравнили с полицейским из киноленты по имени Билл Уиллоуби, который в фильме обвинялся героиней картины в вопиющем бездействии. В опубликованном сообщении российские дипломаты заявили о том, что ранее в статьях британского издания говорилось о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, а оказалось, что виновником являлась Великобритания.Стоит напомнить, издание The Times опубликовало статью, в которой рассказывается о британской фирме, получившей данные более чем 50 миллионов американских избирателей.