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| | В США выделят средства на «противостояние российской угрозе»

В США выделят средства на «противостояние российской угрозе»

Сегодня, 08:39
Американский Конгресс планирует выделить 250 миллионов долларов, которые пойдут исключительно на «противостояние российскому влиянию», о чем говорится в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год, который на данный момент распространяется в Конгрессе.

В США выделят средства на «противостояние российской угрозе»

 

«Не менее чем четверть миллиарда долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию стремительно нарастающему влиянию из России. Также важным аспектом является укрепление возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Евразии и Европе, а также укрепление сотрудничества в области безопасности между государствами НАТО», - отмечается в проекте бюджета.

Также следует отметить, что данные средства пойдут на программы по «укреплению в Российской Федерации демократических режимов».

Конгресс также намерен продлить запрет на оказание финансовой помощи России и сотрудничества Пентагона с «Рособоронэкспортом». У обеих палат Конгресса есть время до пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования.
Николай Офицеров
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