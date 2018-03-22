В США выделят средства на «противостояние российской угрозе»

«Не менее чем четверть миллиарда долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию стремительно нарастающему влиянию из России. Также важным аспектом является укрепление возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Евразии и Европе, а также укрепление сотрудничества в области безопасности между государствами НАТО», - отмечается в проекте бюджета.
Также следует отметить, что данные средства пойдут на программы по «укреплению в Российской Федерации демократических режимов».
Конгресс также намерен продлить запрет на оказание финансовой помощи России и сотрудничества Пентагона с «Рособоронэкспортом». У обеих палат Конгресса есть время до пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования.