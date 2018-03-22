В США выделят средства на «противостояние российской угрозе»

Американский Конгресс планирует выделить 250 миллионов долларов, которые пойдут исключительно на «противостояние российскому влиянию», о чем говорится в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год, который на данный момент распространяется в Конгрессе.

Николай Офицеров

», - отмечается в проекте бюджета.Также следует отметить, что данные средства пойдут на программы по «укреплению в Российской Федерации демократических режимов».Конгресс также намерен продлить запрет на оказание финансовой помощи России и сотрудничества Пентагона с «Рособоронэкспортом». У обеих палат Конгресса есть время до пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования.