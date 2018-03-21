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| | Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыха

Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыха

Сегодня, 22:25
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщает о необходимости отправить в лагерь на отдых максимальное число детей, пострадавших в Волоколамске. Об этом пишется в канале политика в Telegram.

Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыха

 

Чиновник обещает предусмотреть все меры, дабы отправить на отдых наибольшую численность детей, именно это он пообещал родителям потерпевших учеников. Воробьев утверждает, что сейчас главврач и специалисты МОНИКИ отправили специальную группу, которая сделает заключение и даст рекомендации, которым станут следовать власти региона. Представители губернатора опровергли данные, что он сообщал о важности эвакуации детей из Волоколамска.
 
В городскую больницу обратились 50 детей из разных школ. Они жалуются на плохое здоровье. Люди связали произошедшее с деятельностью полигона «Ядрово»,где имеются твердые бытовые отходы. Они неоднократно выходили на митинг против работы полигона,инспектировал участок и сам Воробьев.

Никита Готский
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