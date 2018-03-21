Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыха

Чиновник обещает предусмотреть все меры, дабы отправить на отдых наибольшую численность детей, именно это он пообещал родителям потерпевших учеников. Воробьев утверждает, что сейчас главврач и специалисты МОНИКИ отправили специальную группу, которая сделает заключение и даст рекомендации, которым станут следовать власти региона. Представители губернатора опровергли данные, что он сообщал о важности эвакуации детей из Волоколамска.
Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыхаСегодня, 22:25
Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил лично осмотреть полигон «Ядрово» в Волоколамском районе, где накануне произошел выплеск мусорного газа.
Стало известно, что в Волоколамске сотни местных жителей вышли на митинг, который направлен на уничтожение местной свалки, загрязняющей воздух и не дающей
Механизм раздельного сбора мусора могут внедрить во всех городах МО. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.