Воробьев обещает отправить потерпевших в Волоколамске детей на отдыха

Чиновник обещает предусмотреть все меры, дабы отправить на отдых наибольшую численность детей, именно это он пообещал родителям потерпевших ученик ов. Воробьев утверждает, что сейчас главврач и специалисты МОНИКИ отправили специальную группу, которая сделает заключение и даст рекомендации, которым станут следовать власти региона. Представители губернатора опровергли данные, что он сообщал о важности эвакуации детей из Волоколамска. Чиновник обещает предусмотреть все меры, дабы отправить на отдых наибольшую численность детей, именно это он пообещал родителям потерпевших ученик

В городскую больницу обратились 50 детей из разных школ. Они жалуются на плохое здоровье. Люди связали произошедшее с деятельностью полигона «Ядрово»,где имеются твердые бытовые отходы. Они неоднократно выходили на митинг против работы полигона,инспектировал участок и сам Воробьев.

Никита Готский

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщает о необходимости отправить в лагерь на отдых максимальное число детей, пострадавших в Волоколамске. Об этом пишется в канале политика в Telegram.