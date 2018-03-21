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| | Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова

Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова

Сегодня, 21:52
Все сообщения о якобы скорой отставке главы МИД России Сергея Лаврова можно назвать спекуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова

 

Ранее телекомпания RTVI, ссылаясь на своих информаторов, сообщила о скором увольнении с поста министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Указывалось, что Лавров сам якобы попросил не включать его в новый состав Кабмина. Сейчас дипломат находится в Японии с рабочей поездкой сегодня он отмечает 68 лет со дня рождения. По этому поводу его коллега Таро Коно вручил подарок Лаврову: торт в виде мяча. Не оставшись в долгу министр вручил японцу официальный мяч предстоящего мундиаля.

Сподвижник Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи об отставке, просит нее обращать на них внимания. Он призвал поздравить Сергея Викторовича с торжеством. Министр руководит МИД с 2004 года.
Никита Готский
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