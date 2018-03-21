Песков прокомментировал слухи об отставке Лаврова

Все сообщения о якобы скорой отставке главы МИД России Сергея Лаврова можно назвать спекуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Никита Готский

Ранее телекомпания RTVI, ссылаясь на своих информаторов, сообщила о скором увольнении с поста министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Указывалось, что Лавров сам якобы попросил не включать его в новый состав Кабмина. Сейчас дипломат находится в Японии с рабочей поездкой сегодня он отмечает 68 лет со дня рождения. По этому поводу его коллега Таро Коно вручил подарок Лаврову: торт в виде мяча. Не оставшись в долгу министр вручил японцу официальный мяч предстоящего мундиаля.Сподвижник Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи об отставке, просит нее обращать на них внимания. Он призвал поздравить Сергея Викторовича с торжеством. Министр руководит МИД с 2004 года.