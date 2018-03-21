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| | Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

Сегодня, 21:36
Работавший на украинском телеканале СТБ режиссер монтажа был уволен за показ карты страны без Крыма. Такая информацмя появилась на странице компании в Facebook.
 

Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

 

СТБ завершает расследование инцидента, связанного с украинской картой, где отсутствовал крымский полуостров в выпуске передачи «Холостяк». Как оказалось, данная ситуация произошла по причине якобы неверного подхода к работе режиссера монтажа к применению источников инфографии.
 

Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

 

Специалист взял карту с группы шаблонов, зарегистрированной в США. Поиск карты проводился на английском языке, но это не исключило ситуацию, оказавшейся неприемлемой для СТБ. В итоге телеканал уволил сотрудника. Тот «осознал ошибку», сам канал извинился за карту без Крыма в Сети.
 
Ранее украинские дипломаты собирались отправить ноту протеста в МИД Казахстана из-за российского Крыма. На одной из выставок казахи показали полуостров вне Украины.

Никита Готский
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