Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

Работавший на украинском телеканале СТБ режиссер монтажа был уволен за показ карты страны без Крыма. Такая информацмя появилась на странице компании в Facebook.

СТБ завершает расследование инцидента, связанного с украинской картой, где отсутствовал крымский полуостров в выпуске передачи «Холостяк». Как оказалось, данная ситуация произошла по причине якобы неверного подхода к работе режиссера монтажа к применению источников инфографии. СТБ завершает расследование инцидента, связанного с украинской картой, где отсутствовал крымский полуостров в выпуске передачи «Холостяк». Как оказалось, данная ситуация произошла по причине якобы неверного подхода к работе режиссера монтажа к применению источников инфографии.

Специалист взял карту с группы шаблонов, зарегистрированной в США. Поиск карты проводился на английском языке, но это не исключило ситуацию, оказавшейся неприемлемой для СТБ. В итоге телеканал уволил сотрудника. Тот «осознал ошибку», сам канал извинился за карту без Крыма в Сети. Специалист взял карту с группы шаблонов, зарегистрированной в США. Поиск карты проводился на английском языке, но это не исключило ситуацию, оказавшейся неприемлемой для СТБ. В итоге телеканал уволил сотрудника. Тот «осознал ошибку», сам канал извинился за карту без Крыма в Сети.

Ранее украинские дипломаты собирались отправить ноту протеста в МИД Казахстана из-за российского Крыма. На одной из выставок казахи показали полуостров вне Украины.

Никита Готский