Украинский телеканал уволил сотрудника из-за карты без Крыма

СТБ завершает расследование инцидента, связанного с украинской картой, где отсутствовал крымский полуостров в выпуске передачи «Холостяк». Как оказалось, данная ситуация произошла по причине якобы неверного подхода к работе режиссера монтажа к применению источников инфографии.
Специалист взял карту с группы шаблонов, зарегистрированной в США. Поиск карты проводился на английском языке, но это не исключило ситуацию, оказавшейся неприемлемой для СТБ. В итоге телеканал уволил сотрудника. Тот «осознал ошибку», сам канал извинился за карту без Крыма в Сети.