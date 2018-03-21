Глава Туркмении спел песню "Каракум" советской группы "Круг" в честь 8 марта

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов исполнил кавер-версию хита советского коллектива «Круг» «Каракум». Ролик исполнения главы государства опубликован в YouTube.

В начале 2018 года сообщалось, что правительство азиатского государства для пополнения местного бюджета запретил населению ездить на автомобилях черного цвета. Спустя время запрет стал касаться всех цветов, помимо белого. Именно он является любимым у президента.

Никита Готский

Запись показали как поздравление женщин с 8 марта. Спустя время после публикации музыкальных пыток президента стало известно, что Бердымухамедов исполнил еще песню на новогоднем банкете. Про это говорят елки на заднем фоне и желтая одежда, в которой суеверный лидер Туркменистана встречал нынешний год (2018 год Желтой собаки). Тогда эту запись не продемонстрировали по телевидению.