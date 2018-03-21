Глава Туркмении спел песню "Каракум" советской группы "Круг" в честь 8 марта

Запись показали как поздравление женщин с 8 марта. Спустя время после публикации музыкальных пыток президента стало известно, что Бердымухамедов исполнил еще песню на новогоднем банкете. Про это говорят елки на заднем фоне и желтая одежда, в которой суеверный лидер Туркменистана встречал нынешний год (2018 год Желтой собаки). Тогда эту запись не продемонстрировали по телевидению.
Глава Туркмении спел песню "Каракум" советской группы "Круг" в честь 8 мартаСегодня, 21:21
Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на третий срок правления, набрав 97,69% голосов.
Визит российского президента Владимира Путина ожидают в Ашхабаде, сообщает глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Соответствующую информацию
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