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| | Посол РФ в Британии: «Лондон отказывается выдавать информацию о Скрипале»

Посол РФ в Британии: «Лондон отказывается выдавать информацию о Скрипале»

Сегодня, 21:03
Посол от России в Британии Александр Яковенко передал позицию официального Лондона, который отказывается выдавать РФ какие-либо про Скрипаля. Это объясняется тем, что у экс-разведчика имеется двойное гражданство.

Посол РФ в Британии: «Лондон отказывается выдавать информацию о Скрипале»

 

Александр Яковенко, являющийся послом РФ в Великобритании, передал сведения про позицию лондонских властей – они отказались предоставить необходимую информацию о состоянии здоровья Скрипаля Кремлю. Это аргументировано тем, что бывший российский и советский разведчик имеет двойное гражданство.

В настоящее время состояние здоровья Скрипаля полностью засекречено властями Великобритании. Яковенко сообщил, что за 16 дней, прошедших с момента отравления, у представителей России не было возможности поговорить с врачами, которые лечат пострадавшего. Также нет ни одного подтверждения тому, что Скрипаль с дочерью находятся именно в Солсбери.

Ранее президентом Владимиром Путиным были опровергнуты предположения Лондона, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна РФ, так как у России нет химического оружия. Его уничтожили под наблюдением международных свидетелей.
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