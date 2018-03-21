Посол РФ в Британии: «Лондон отказывается выдавать информацию о Скрипале»

Посол от России в Британии Александр Яковенко передал позицию официального Лондона, который отказывается выдавать РФ какие-либо про Скрипаля. Это объясняется тем, что у экс-разведчика имеется двойное гражданство.

Александр Яковенко, являющийся послом РФ в Великобритании, передал сведения про позицию лондонских властей – они отказались предоставить необходимую информацию о состоянии здоровья Скрипаля Кремлю. Это аргументировано тем, что бывший российский и советский разведчик имеет двойное гражданство.В настоящее время состояние здоровья Скрипаля полностью засекречено властями Великобритании. Яковенко сообщил, что за 16 дней, прошедших с момента отравления, у представителей России не было возможности поговорить с врачами, которые лечат пострадавшего. Также нет ни одного подтверждения тому, что Скрипаль с дочерью находятся именно в Солсбери.Ранее президентом Владимиром Путиным были опровергнуты предположения Лондона, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна РФ, так как у России нет химического оружия. Его уничтожили под наблюдением международных свидетелей.