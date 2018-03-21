Лена Миро высказалась о домогательствах в Госдуме

Блогер Лена Миро, известная своими скандальными публикациями, прокомментировала ситуацию о домогательствах в Госдуме. Она высказала свое мнение об обвинении Слуцкого и его реакции.

Павел Селивёрстов

Публикация появилась на странице Лены Миро в LiveJournal. Она рассмотрела случаи домогательства в Государственной Думе, так и в целом. Девушку возмутила реакция депутатов на все обвинения в сторону их коллеги. Миро поделилась и тем, что скорей всего не смогла бы найти в Думе человека, которому смогла бы пожать руку без чувства брезгливости.Она отметила, что не ожидала подобной реакции от дипломата Марии Захаровой, которая сообщила, что ей неприятно общение со Слуцким. Она рассказала, что верит в её слова и полностью уверена, что она дала отпор и отсекла дальнейшие домогательства.Также блогер отметила, что привычное мнение о том, что виновата жертва сексуальных посягательств в корне неверно. Она сообщила, что в этом виноваты только те, кто домогается.