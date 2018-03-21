Порошенко согласен с электронной проверкой туристов из России

Желающие приехать в Украину граждане России обязуются в электронном виде уведомить об этом Киев. Соответствующий поручение подписал Петр Порошенко.

Никита Готский

Украинский лидер дал указ Кабмину создать механизм проверки оснований для посещения Украины для российских граждан. По новым нормативам, все желающие посетить страну жители РФ обязуются отправить оповещение в электронном виде, где укажут намерение приехать в Украину. Порошенко также распорядился, дабы власти улучшили политику интегрированного управления границами и контроля пребывания зарубежных лиц в стране.С начала года в Украине действует новая система пересечения рубежей гражданами РФ и 70 стран, в список которых не попали ЕС, США и Канада. Предполагалось, что въезд на Украину разрешат по биометрическим паспортам после заполнения анкеты о цели поездки, но все обошлось только биометрическим контролем.