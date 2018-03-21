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| | Путин поздравил граждан России с праздником Навруз

Путин поздравил граждан России с праздником Навруз

Сегодня, 20:24
С поздравительной речью к российскому народу в честь празднования весеннего равноденствия Навруз обратился Владимир Путин. Политик пожелал своим соотечественникам благополучия в семьях, успехов и щедрого урожая. Информация стала известна по данным пресс-службы Кремля.

Путин поздравил граждан России с праздником Навруз

 

Российский президент сообщил, что Навруз – это важная часть исторической, духовной и культурной памяти многих национальностей российского государства. Путин также акцентировал внимание на том, что обычаи празднования Навруза от поколения к поколению передают.

Владимир Путин заметил, что праздник Навруз является началом новой жизни и символизирует возрождение природы и духовное очищение. Кроме того, политик добавил, что сегодня городах и селах РФ проходят торжественные мероприятия, на которых демонстрируются различные произведения народных умельцев, а в домах готовят блюда национальной кухни.
Татьяна Преображенская
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