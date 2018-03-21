Британский МИД провел параллель между Путиным и Гитлером

Великобритания продолжила обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля» призывами бойкотировать ЧМ-2018. Глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что при помощи мундиаля Путин пытается повысить свою популярность и скрыть грубые нарушения прав человека, как в свое время сделал Гитлер.

Виктория Озерова

Борис Джонсон выступил в парламенте Великобритании. Он выразил солидарность одному чиновнику, который объявил, что Путин собирается использовать ЧМ-2018 для поднятия имиджа России, как в 1936 году Гитлер использовал Олимпийские игры. Он отметил, что в таком случае Британия не должна участвовать в мундиале, но неправильно бы было лишать спортсменов главного футбольного соревнования. Также Джонсон поддержал опасения за безопасность фанатов.Напомним, что ранее глава британского правительства Тереза Мэй сократила уровень делегаций, которые отправятся к мундиалю в РФ в связи с «делом Скрипаля».